2020: Darujme si čas!

Ahojte! Ak ste ma v minulosti čítali, som rada, že sme zas na seba narazili (bump into each other) . Ak ste tu noví, toto je blog s anglickými slovíčkami (vocabulary) v zátvorke, ako vidíte (as you can see), alebo na konci textu.

Prejdem k veci, dnes si prečítate, ak vydržíte, novú verziu blogu Darujme si čas. Novú preto, lebo prvú som písala a publikovala v roku 2014. A aj preto, že tento šiaCOVIDlený rok si ju vyžaduje (asks for it). Aj vy to tak cítite? Myslím (I mean) to, že tento rok je iný. Ale o tom som nechcela, no ak chcete čítať o tom, ako som ho doteraz prežívala, nech sa páči, post o výšivke COVID 19.

Späť k Vianociam.



Darujme si čas v roku 2021!

O chvíľu sú tu a ja som si predstavila tie zápchy (traffic jams), ten čas strávený čakaním v rade (the time spent waiting in a queue), davy ľudí s rúškom pod nosom všade (tzv. free nose), a aký je to vlastne nezmysel (nonsense) zbytočne utrácať (waste money).

Už roky túžim po tom, aby sa to zmenilo. Mám pre vás taký návrh (a suggestion), čo keby sme namiesto (instead) čakania v tých radoch a zúrenia (raging) v zápchach vymysleli činnosť, ktorá príjemcu darčeka pobaví a strávili s ním čas robením tej činnosti?

Napríklad sa môžete vybrať do prírody. Je síce zima, ale počasie si nevyberieme. A kam? Pridajte sa k dobrej veci (join a good cause). Počuli ste napríklad o Anjelovi na horách? Pozrite si web (link je nižšie), kde sa aktuálne Belo chystá. Ak sa vám to hodí, pridajte sa (come along). Alebo ak si chcete naplánovať vlastný výlet, na hiking.sk sú skvelé články a mapy.

Pod stromček môžete darovať poukážku (voucher) na výlet či spoločné pozeranie filmu či divadla, kým nás COVID 19 pustí užívať si aj tieto okamihy mimo domova. Ďalšie Vianoce si potom budete v rodine a so svojimi blízkymi ukazovať fotky a videá (aj tak sa teraz pri všetkom fotíme a natáčame) a spomínať na to, aké to bolo skvelé byť spolu a nie nervózne zvierať košík (clutching a basket) a prešľapovať v tlačenici (crowd).

Nechcem vás ďalej zdržiavať (keep) mudrovaním, “darujte si čas” na hľadanie tých spoločných činností, ktorými svojich drahých obdarujete. Verím, že tým urobíte všetkým najväčšiu radosť. A hlavne, buďte zdraví!

A ak by sa vám hodilo darovať niekomu online lekcie angličtiny, jednu učiteľku už poznáte, práve ste od nej čítali blog. Ďakujem vám!



Spomenuté weby:

https://www.anjelnahorach.sk/

https://hiking.sk/

Slovíčka:

na seba narazili - bump into each other

slovíčka - vocabulary

ako vidíte - as you can see

vyžadovať - ask for

myslieť niečo nejak - mean

zápchy - traffic jams

ten čas strávený čakaním v rade - the time spent waiting in a queue

rúško pod nosom - tzv. free nose

nezmyseľ - nonsense

utrácať - waste money

namiesto - instead

taký návrh - a suggestion

zúrenia - raging

pridať k dobrej veci - join a good cause

zvierať košík - clutching a basket

tlačenica - crowd

zdržiavať - keep



Krátke gramatické okienko:

“to give the gift of time” - lebo konkrétny dar - darovanie času

“a suggestion” - uvádzam ten návrh prvýkrát

“to keep somebody from something” - napr. I won't keep you waiting. - Nenechám vás čakať.