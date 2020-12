Čo darovať, keď “všetko” máme?

Tiež ste sa dnes ráno zobudili v pohodlnej posteli? Mali ste čo jesť na raňajky? A mohli ste s niekým prehovoriť pár slov? Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, vyhodnocujem to tak, že ste ako ja a teda máte relatívne všetko.

Čo si teda priať na Vianoce?

Napíšem vám tu dnes o pár iniciatívach, ktoré sa snažia pomôcť ľuďom v rôznych neľahkých situáciách. Sviatky (holidays) sú práve tá správna doba, kedy by sme mali myslieť aj na ľudí, ktorí to majú v živote ťažšie ako my.

Klasicky do blogu zapájam slovíčka, pretože som profesiou lektorka angličtiny. A áno, rada budem online učiť aj vás.

Ale hlavne, ďakujem a ak sa rozhodnete niektorý z projektov podporiť — o to, v tomto blogu hlavne ide. Informácie o projektoch citujem rovno z ich webov, aby som niečo nezamotala (confuse).

A taký bonus: podporu dobročinnosti netreba baliť (wrap) do papiera! :)

Projekt Ľudia ľuďom

ĽudiaĽuďom.sk je prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva (online donor system) na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s priehľadnou (clear) databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. Unikátnosť systému spočíva predovšetkým v jeho otvorenosti a možnosti samoorganizácie. Prevádzkovateľ nerozhoduje o tom, ktoré výzvy budú uverejnené a podporené. O úspechu rozhodujú samotní darcovia, ktorí svoje príspevky (contributions) posielajú adresne vždy konkretnemu príjemcovi. Ten dostane vždy celú sumu daru.

Projekt Cesta von

Život v chudobe (poverty) a s ním spojený stres preukázateľne narúšajú rozvoju mozgu v ranom veku. Naša pripravenosť na školu, úspešné štúdium a produktívny dospelý život stoja na potenciáli, ktorého základy vznikli v našom ranom detstve. Deti z chudobných rodín prichádzajú už do prvého ročníka školy s vývojovým oneskorením. Tento sklz už nikdy nedobehnú. V škole neuspejú (fail). V dospelosti sa z biedy nevymania (free from poverty). A tento smutný príbeh sa potom opakuje znovu a znovu. Spravme niečo preto, aby to bolo inak.

Radostná škola s Danielom Hevierom

Spisovateľ Daniel Hevier: “Chcel by som, aby deti pri učení ani nezbadali, že sa učia. Vytvoril by som školu, do ktorej by žiak nechodil s pocitom, že sa musí niečo naučiť, že si musí napísať úlohu a bude skúšaný. Naučil by sa toho oveľa viac, efektívnejšie a naozaj do života, do praxe.”

Ako môžete podporiť pána Heviera? Kúpte si niektorú z jeho knižiek.

Na život a na smrť - poďme sa rozprávať o smrti

66 % percent Slovákov nepozná posmrtné priania svojich najbližších.

70 % Slovákov si myslí, že o smrti hovoríme málo.

Smrť je súčasťou života. A v období epidémie koronavírusu je nám bližšie ako kedykoľvek predtým. V podcaste “Na život a na smrť”, preto pripravíme sériu rozhovorov o smrti a umieraní s odborníkmi ako dula pre umierajúcich, riaditeľ hospicu či sprievodkyňa pozostalých. Tak isto vám prinesieme príbehy ľudí, ktorí sa s úmrtím alebo smrťou inšpiratívnym spôsobom vyrovnali.

OZ STOPA SLOVENSKO

Sme občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je ukončovanie (termination) bezdomovectva. Prevádzkujeme integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na hranici extrémneho sociálneho vylúčenia. Zameriavame sa na komplexný prístup (approach) ku klientom, v rámci našej koncepcie 365 poskytujeme klientom komplex služieb od základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, pomoci pri hľadaní práce a ubytovanie až po celkovú reintegráciu klienta. Taktiež poskytujeme pracovnú terapiu, kde ponúkame klientom možnosť zapojiť (get involved) sa do rôznych revitalizačných prác. Je to pre ľudí, ktorí sú v procese integrácie, čiže postupnými krokmi sa začleňujú (integrate) naspäť do bežného života.

Anjel na horách

"Rozhodol som sa počas jedného roka vystúpiť na najvyššie kopce všetkých slovenských pohorí. Začínam pár dní po svojich okrúhlych narodeninách viac menej bezstarostného (unworried) života. Chcem ukázať, že na Slovensku je veľa rodín, ktoré denne zdolávajú (overcome) oveľa "ťažšie kopce". V každom podhorí Vám predstavím rodinu, ktorej pomáha ťažký osud zvládať DOBRÝ ANJEL. Budem veľmi rád, keď sa ku mne pridáte (join), nielen na výstupy, ale aj tým, že sa stanete Dobrým anjelom."

— Vojtech Špišák alias Belo

Dobrí anjeli pomáhajú aj rodinám s deťmi, kde má rodič rakovinu. Je ich 782. Celkovo Dobrí anjeli pomáhajú 3000 rodinám.

Ďakujem, ak ste sa pri čítaní dostali až sem. Prajem vám príjemný pocit z dobre vykonaného skutku (good deed), ak sa rozhodnete niektorý z týchto projektov podporiť, alebo úplne stačí, ak budete dobré skutky vykonávať vo svojom priamom okolí, ako hovorí anglické príslovie: “charity begins at home” — bližšia košeľa ako kabát (s dobrými skutkami treba začať doma).

Majte sa krásne a zdravo!

A trefný obrázok na záver:

popis: Takto vaše “lajky” na Facebook-u pomáhajú bojovať proti hladu a chorobám. zdroj: Internety

