Ako to, že je vakcína dostupná tak skoro?

Hlásim sa znova, som tá učiteľka angličtiny, ktorá vám niektoré slová v blogoch prekladá do zátvorky (brackets) — takto.

Dnes sa obzriem sa tým, čo sa teraz rieši medzi ľuďmi asi najviac, a presne to isté sme riešili počas online lekcií tento rok aj so študentami — vakcína proti koronavírusu. Minule som písala o dobročinných projektoch a ešte predtým o Vianociach a darovaní času namiesto (instead) vecných darov. Ten čas sa dá, vďaka dnešným vymoženostiam (amenities), darovať aj online. Je to síce taká instantná polievka namiesto ozajstnej slepačej, no tento rok môžeme byť obzvlášť radi, že ju stále máme tú možnosť chlípať (gobble).

Ale vrátim sa k pointe: vždy sa s mojimi študentmi pri lekciách angličtiny venujeme aktuálnym témam. Minulý rok to bolo samozrejme koronavírus. Najprv sme riešili rúška (facemasks), dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od ľudí (keeping social distance), vitamín D, a to, čo už dávno vieme — pohyb na čerstvom vzduchu je dôležitý pre zdravie! A pardón, a aj to, že si máme umývať ruky poriadne (properly).

Od leta sme počúvali informácie o tom, že vyvinúť vakcínu trvá minimálne dva roky, ak nie desať. Zmätene (confused) sme neskôr hľadali články v angličtine, ktoré by nám poskytli (provide) vysvetlenie toho, ako je možné, že sa prvé vakcíny dostávajú do posledných fáz klinického testovania (the final phases of clinical trials) takto rýchlo. Narazili sme na nejeden článok, ktorý vysvetľuje bežný postup pri vývoji vakcín — často chýbajú financie a proces sa predlžuje hlavne pokusmi o získanie grantov. To, čo sa deje tento rok, ale bežná situácia nie je. Procesy teda trvajú kratšie, napríklad administratíva je skrátená. A existencia objednávky na vakcínu z celého sveta rýchlosti jej vývoja tiež pomohla. No nejde iba o to.

Bežne sa vakcína vytvára tak, že sa vírus oslabí (weaken) alebo zabije, alebo sa vyrobí jeho časť v laboratóriu. No tento proces je zdĺhavý.

VEDA NA DOSAH (https://vedanadosah.cvtisr.sk/slovensko-sa-pripravuje-na-vakcinaciu-proti-covid-19)

Tentokrát však niektoré firmy na to išli inak než je bežné, najviac sa momentálne diskutuje o vakcínach od firiem AstraZeneca (na vývoji robili spolu s Oxford University) a Pfizer (na vývoji robili spolu s firmou BioNTech) — AstraZeneca sa rozhodla použiť pre človeka neškodný šimpanzí adenovírus, ktorý geneticky upravili tak, aby sa tváril ako nový koronavírus (takže sa jeho pôvodné povrchové bielkoviny vymenili za povrchové bielkoviny nového koronavírusu, ktoré voláme “spike” podľa ich charakteristického tvaru) a Pfizer sa rozhodol použiť iba mRNA, čo je vlastne recept na tvorbu povrchových bielkovín (spike proteins) nového koronavírusu. V oboch prípadoch si imunitný systém všimne, že v niektorých bunkách dochádza k tvorbe týchto pre telo cudzích bielkovín a začne sa tým zaoberať.

(VEDA NA DOSAH)

Nemalá vďaka pri vývoji vakcín patrí čínskym vedcom, ktorí dokázali rýchlo získať a zverejniť úplnú genetickú sekvenciu nového koronavírusu, takže umožnili to, že sa do práce mohlo pustiť množstvo ďalších vedcov naprieč celou zemeguľou v snahe (in an effort) čo najlepšie spoznať nový koronavírus a vymyslieť voči nemu vhodnú obranu — vakcínu.

Zároveň sa vakcína vyrábala už počas jej testovania, aby proces distribúcie “nezamrzol” na rýchlosti a kapacitách výroby. Ale aj tak sa podľa odborníkov neobišli žiadne pravidlá (no corners have been cut). Navyše bolo vďaka sociálnym médiám jednoduchšie nájsť dobrovoľníkov (volunteers) na testovanie. Vakcína bola potom podrobená autorizácii Európskej agentúry pre lieky, no a teraz je už dostupná aj u nás na základe stanovených pravidiel. Vakcína potom na základe pozitívnych predbežných výsledkov z tohto testovania získala od Európskej liekovej agentúry podmienečné schválenie a mohla byť uvedená na trh.

Verím, že takéto vysvetlenie racionálnemu človeku postačí.

Za pomoc pri písaní tohto blogu ďakujem Martinovi Hudecovi.

Majte sa pekne a zdravo!

zátvorka - bracket

namiesto - instead

vymoženostiam - amenities

chlípať - gobble

rúško - facemask

dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od ľudí - keeping social distance

poriadne - properly

zmätený - confused

poskytnúť - provide

posledné fázy testovania - the final phases of trials

oslabiť - weaken povrchová bielkovina - spike protein v snahe - in an effort

neobísť žiadne pravidlá - no corners have been cut

dobrovoľník - volunteer

Zdroj: https://www.theguardian.com/society/2020/dec/08/how-has-a-covid-vaccine-been-developed-so-quickly