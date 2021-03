Koronamíny — termíny, ktoré nám priniesol rok 2020

Rok 2020 nám priniesol všeličo, o tom netreba diskutovať. To ale ešte neznamená, že by niektoré procesy neprebiehali aj tak, napríklad pribúdanie nových slov do slovnej zásoby.

Všimli sme si to aj v slovenčine. Napríklad, povedali by ste, že vaša stará mama (moja nie, tá už žiaľ dávno nežije) by niekedy pred rokom 2020 použila slovo lockdown či skríning?

Lenže môj blog je o angličtine, preto sa budem venovať novej slovnej zásobe v tomto jazyku.

Angličtina obsahuje okolo 200-tisíc slov, pre porovnanie, slovenčina v počte slov určite nezaostáva, vyrovnáva sa jej. Nové slová nevznikajú len tak samé od seba. Väčšinou vzniknú tak, že k nám prídu z iných jazykov. To sa v lingvistike volá borrowing — požičiavanie slov, keď k nám príde niečo nové, napr. kedysi kimono. Oblasť nárastu slovnej zásoby bola moja štátnicová otázka, a doteraz ma baví. Preto každý rok sledujem, aké nové slová zase v jazyku pribudli, a ktoré išli do výslužby z dôvodu ich „nemodernosti“.

Nebudem vás už ďalej napínať, slovom roka 2020 bolo slovo pandemic. Toto slovo pochádza z gréčtiny: pân — všetci, a dêmos — ľudia. Pandémia nám prevrátila život hore nohami (The pandemic upended our lives.). Mesačný nárast v počte vyhľadávaní slova pandemic počas minulého roka bol stabilne o 1000% oproti predchádzajúcim rokom.

Do slovnej zásoby bežných ľudí sa dostali aj výrazy, ktoré bežne používajú len zdravotníci či iné profesie, boli to napríklad slová tieto slová:

asymptomatic - bez príznakov

contact tracing - sledovanie stykov

flatten the curve - vyrovnanie krivky

fomites - infikované predmety

frontliner - človek v prvej línii

furlough - nútená dovolenka

herd immunity - skupinová imutina

hydroxychloroquine - hydroxychlorochín

infodemic - preinformovanosť (aj hoaxmi)

lockdown - zákaz vychádzania

long-hauler - človek, ktorý je v dlhodobej rekonvalescencii po Covid-19

essential/nonessential - kľúčový / nahraditeľný

PPE - osobné ochranné prostriedky

quarantine - karanténa

social distancing - odstup

superspreader - super šíriteľ

twindemic - dvojitý risk pandémie kombináciou chrípky a Covid-19

viral load - koncentrácia vírusu

Objavili sa aj úplne nové slová — takzvané coronacoinages - slová, ktoré vznikli počas Korony (aj to je neologizmus, ktorý vznikol skrátením z koronavírusu). Tu je krátky zoznam nových slov:

anti-masker - človek, ktorý nechce nosiť rúško

bubble - spoločenská bublina

the Before Times - časy pred Koronou

cluttercore - bordelárstvo — protiváha minimalizmu, alebo anti-Kondo

coronababy - dieťa, ktoré bolo splodené počas Korony

coronacation - „dovolenka“ kvôli Korone

coronacoaster - kolotoč pekla, ktoré prežívame počas Korony

coronacut - podomácky ostrihané vlasy

coronasomnia - nespavosť počas Korony často spôsobená doomscrollingom - skrolovanie za účelom nájdenia desivých informácií v rámci sebapoškodzovania sociálnymi médiami

covidiot - človek ignorujúci pravidlá počas pandémie Covid-19

drive-by birthday - oslava narodenín prejazdom okolo domu

maskne - podráždenie kože spôsobené neustálym nosením rúška

quarantini - koktejl, ktorý si ľudia robia doma, lebo nemôžu ísť do baru

quaranteam - sociálna bublina počas karantény

Zoom-bombing - vpád nepozvaného účastníka do Zoom-u (video hovoru online) bez hesla

Zoom fatigue - únava spôsobená používaním Zoomu-u či iných online video hovorov

Zoom town - odľahlé tiché miesto, kde chce vďaka možnosti pracovať na diaľku, bývať stále viac ľudí.

To je odo mňa na dnes všetko, držte sa, hlavne, ak sa venujete doomscrollingu.

A ak by ste si chceli v angličtine pokecať aj o nových slovách, moje lekcie sú len online.

zdroj: Dictionary.com