Ekológia pre radikálov

Sľúbila som susede, ktorá ma minule videla zbierať odpadky (collect trash) v parku, že napíšem blog o tom, prečo to robím. Keďže od toho sľubu prešlo už pár rokov, rozhodla som sa o tejto téme konečne napísať.

A tento blog bude aj o blbostiach, ktoré sa o ekologickom správaní dozvedáme. No v prvom rade: zbierajte odpadky, alebo tie svoje aspoň hádžte do koša!

Blbosť č. 1: Kupujte zelenú (elektrickú) energiu — žiadna zelená energia NEEXISTUJE! Na výrobu akejkoľvek energie sa spotrebúvajú zdroje (resources) — čiže či už je zelená alebo ružová, je to v podstate jedno. Čo teda robiť? Snažte sa obmedziť vašu spotrebu (reduce your consumption). Ako? Zamyslite sa, či je fakt potrebné toľko svietiť, alebo ísť na každý nákup autom, či mať stále zapnutú telku alebo počítač?

Blbosť č. 2: Kupujte elektrické autá, sú ekologickejšie. Aby som sa neopakovala, platí tu vyššie popísané v bode 1. Nateraz nemáme ekologicky šetrné (ecologically sound) postupy výroby elektrických vozidiel. Čo teda robiť? Nuž, jazdite menej.

Blbosť č. 3: Nelietajte! Letecká doprava prispieva (contribute) k znečisteniu planéty 1 percentom. Sama som zblbnutá prestala pred tromi rokmi lietať. Namiesto toho cestujem na dlhodobé pobyty po Európe, aby tá cesta mojím dieselovým autom stála za to aspoň tým, že sa nepresúvam len na víkendy. Áno, mám tú možnosť robiť na diaľku (work remotely), no nemá ju aj väčšina z vás?

Blbosť č. 4: Kupujte oblečenie z BIO bavlny. O tejto téme by sa dal napísať samostatný blog. Čo robiť? Noste, čo máte, kupujte z druhej ruky, ak sa to dá, a ak si musíte kúpiť nové oblečenie, kupujte to vyrobené lokálne. A pamätajte, naša planéta je už nepotrebným textilom zahltená dosť, a rýb už v niektorých oblastiach niet vďaka farbivám (dyes), ktoré sa na farbenie textílií používajú.

Blbosť č. 5: Prispejte na výsadbu stromov v XYZ krajine. Úplne postačí ak sa budete starať o svoje okolie, napríklad zbieraním odpadkov.

Blbosť č. 6: Kúpte si tento ekologickejší spotrebič. Ak je to niečo, čo používate len občas, naozaj to nemá zmysel. Tým, že si kúpite novú rárohu (gadget) vygenerujete ďalší odpad vyhodením starej rárohy. Napríklad ja píšem tento blog na počítači, ktorý má už 11 rokov! Dávam ho pravidelne servisovať (regular maintanance), aby stále fungoval, a vidíte, som tu a ešte aj blogy píšem! Mobil som napríklad vymenila po 4 rokoch, lebo som mu menila 2x batériu, a už som fakt potrebovala nový. No ten starý som nevyhodila, lebo si nie som istá, kam by išiel, a či by bol naozaj ekologicky znehodnotený, tak mi slúži ako prehrávač hudby v aute. Ak sa vám dáka rároha pokazí, tiež sa dá opraviť, a pokazená súčiastka je predsa menšia než odpad, ktorý by sa vytvoril vhodením starého spotrebiča.

Blbosť č. 7: Kupujte potraviny z ekologického poľnohospodárstva. Toto je len čiastočná blbosť. Ekologické poľnohospodárstvo je skvelá vec. No ak chcete planéte naozaj pomôcť, jedzte menej a lokálne. Doprava vašich špecialít z druhého konca planéty zaťažuje túto planétu pekelným spôsobom. Ja stále hľadám náhrady kávy a čokolády. Ak o niečom viete, dajte mi vedieť.

Ďakujem vám, že ste sa dočítali až sem a prajem vám veľa šťastia pri šetrení našej planéty.



