Kritizujete feťákov a pritom nonstop visíte na Facebooku?

Zaujímavé! Facebook je totiž obdoba drogy, no horšia než heroín, lebo je dostupná (available) všade, kde je pripojenie na internet. A horšia droga je aj preto, lebo sa Facebook-om (FB) zdanlivo nedá predávkovať.

A zabíja pomaly, ale isto — zabíja minimálne váš čas.

Prečo takto moralizujem? Vo štvrtok som si zmenila heslo do FB účtu. Technickým nedopatrením sa stalo, že toto heslo ostalo uložené len v mojom počítači a tak sa na FB neviem jednoducho dostať z môjho telefónu, musela by som si toto zložité heslo prekopírovať, a to sa mi nechce. Položila som si totiž zásadnú (radical) otázku: Na čo? Všimla som si, že na FB najviac chodím, keď sa cítim osamelá. No pomáha to napríklad asi tak, ako pokus utíšiť bolesť hlavy narazením (hitting) malíčka nohy o posteľ — nijak. Predsa ak chcem vedieť, ako sa má moja rodina a priatelia, urobím lepšie ak im zavolám. Ako komunikujete vy?

Čítala som veľa o tom, ako sociálne médiá bojujú o našu pozornosť (attention), preto som sa rozhodla pre malý experiment: Od štvrtka, môjho posledného prihlásenia na FB, sledujem, čo sa udeje. Všimla (notice) som si totiž, že moji rodičia, ktorí nechodia na FB každý deň, dostávajú z FB email vždy, keď pridám novú fotku či príspevok. A presne takéto notifikačné emaily začali chodiť aj mne. Prvý prišiel hneď v piatok, deň po neaktivite na FB, dnes je utorok — piaty deň, a mám tých mailov z FB už desať: osem o nových príspevkoch od kamarátov, jedna notifikácia o reakcii na môj príspevok, a jedna notifikácia o lajkoch. Tieto emaily sú podľa prof. Fogga zo Standford University “prompts” — podnety, aby som si FB otvorila. Tieto emailové notifikácie sa našťastie dajú vypnúť, no ja stále sledujem, čo príde ďalej, či sa intenzita emailov zvýši.

Nechápte ma zle, sociálne médiá sú fajn, ak sa pre nás nestanú drogou. Ľahko sa drogou ale môžu stať, lebo sú vytvárané tak, aby sme sa na nich stali závislými — používajú behaviorálny dizajn, na základe modelu prof. Fogga, ktorého som už spomínala pri podnetoch (prompts). Fogg Behavior Model hovorí, že na to, aby sme sa nejako správali — napríklad získali návyk (gain addiction) — musia byť splnené tri podmienky: musíme mať motiváciu (všetci sú na FB, nudím sa, chcem vedieť, čo je nové, a aby mi to neušlo (FOMO), a podobne), musí byť získanie návyku jednoduché a prístupné (na uspokojenie návyku všade a stále hľadáme wifi, hoci aj nezabezpečenú a dobrovoľne sa vystavujeme nielen závislosti, ale aj nebezpečnému malvéru — o tom inokedy), a tretia podmienka je o podnetoch, ktoré som spomínala vyššie pri notifikačných emailoch od FB.

Prečo chce FB, aby ste tam trávili (spend) čo najviac času? Nuž, čím viac skrolujete, tým viac reklám vám stihne ponúknuť, logické, nie? Možno ste si už všimli, že ak ste na FB len pár minút denne (GRATULUJEM k sebaovládaniu!), vidíte hlavne príspevky od ľudí, ktorým ste nedávno niečo lajkli, to FB robí preto, lebo si myslí, že vás tak na FB dlhšie udrží. Hodnota (value) sociálnych médií na trhu sa určuje aktívnym časom ich používateľov na nej a nie tým, koľko užívateľov má — čím viac tam ste, tým viac zarobia na vašom čase, a vy ste zase vo výsledku o ten čas chudobnejší. A vaša závislosť sa zväčšuje spolu so ziskami napr. Facebook-u. Vždy, keď otvárate aplikáciu či web FB, idete akoby za dílerom po ďalšiu dávku heroínu. Napríklad lajky, ktoré dostávate sú ten heroín (toto je vedecky dokázaný (scientifically proven) fakt). A keď ich nemáte, príde absťák, a aby ste ho zahnali, stále skrolujete a kontrolujete, či nejaký lajk neprišiel, alebo či niekto aspoň reagoval.

Na čo je to dobré? Veď keď si za príspevkom stojíte, a vaša motivácia je inde než v zbieraní lajkov, nemusíte ich stále chodiť kontrolovať. Ak vás ale baví zabíjať čas na soc. médiách, nemám žiadne námietky (no objections).

No ja som napríklad závislá na tom, že mám nad svojím časom kontrolu a ako lepší spôsob komunikácie považujem zavolať si; a keď chcem vedieť, čo je vo svete nové, prečítam si jeden z asi desať newslettrov, ktoré mi denne chodia na email.

Ak vás táto téma zaujala a myslíte si, že potrebujete pomôcť získať kontrolu nad tým, ako soc. médiá využívate (use or abuse?), ozvite sa mi, absolvovala som práve kurz Yale University o pozitívnej psychológii, ktorá sa zaoberá vedecky overenými poznatkami o tom, ako predchádzať psychickým problémom tým, že žijete spokojnejší život a ako ho dosiahnuť. Popri práci lektorky angličtiny som si čas na štúdium pozitívnej psychológie našla aj tak, že som neskrolovala soc. médiá. Čo by ste mohli robiť vy, ak by ste čas nemárnili fetovaním sociálnych médií?

Ďakujem za váš čas!



Môj predchádzajúci blog na túto tému: https://katarinakasalova.blog.sme.sk/c/482142/preco-pravdepodobne-neodidem-z-facebook-u.html

Fogg Behavior Model: http://behaviormodel.org/

Pekný článok na tému v angličtine: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-10/facebook-junkies-are-similar-to-drug-addicts-study-finds